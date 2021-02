Aparentemente, Horizon Forbidden West se ha retrasado y ya no saldrá este año

Sony ha reiterado en múltiples ocasiones que Horizon Forbidden West sí saldrá este año, pero parece ser que están sucediendo un par de cosas en el detrás de escenas que podrían afectar su lanzamiento. De acuerdo con un confiable insider, lo nuevo de Guerrilla Games no llegará al PlayStation 5 hasta 2022.

De acuerdo con Anton Logvinov, un notorio insider ruso que anteriormente filtró la llegada de Horizon Zero Dawn a PC mucho antes de que Sony hiciera el anuncio oficial. Según Logvinov, Horizon Forbidden West ya habría sido retrasado y no estará disponible este año tal y como se nos había prometido.

Apenas hace poco tiempo, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, declaró para la revista GQ que Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart y Returnal sí llegarían al PS5 este 2021. De hecho, ni siquiera habló sobre God of War, que seguramente no lo veremos hasta 2022.

Via: ComicBook