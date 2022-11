El día de ayer se revelaron los nominados a The Game Awards 2022. Si bien todos los juegos seleccionados fueron del agrado del público, hubo un caso que llegó a sorprender a más de uno. De forma inesperada, Stray, el juego indie desarrollado por BlueTwelve Studio y publicado por Annapurna Interactive, podría ganar el GOTY. Ante las quejas del público, Annapurna ha respondido de una forma que podría molestar a más de uno.

Después de revelarse a los ganadores, múltiples jugadores expresaron sus quejas al ver que Stray está nominado en múltiples categorías, incluida Juego del Año. Por medio de su cuenta de Twitter, un usuario comentó que: “Si Stray gana, perderé toda mi fe en la industria”, lo cual ocasionó una respuesta bastante divertida por parte de Annapurna:

En la lista de lo mejor del año también encontramos nombres como God of War: Ragnarok y Elden Ring, los títulos que en realidad compiten por este galardón. Te recordamos que The Game Awards se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre, y la ceremonia promete no solo celebrar a lo mejor del año, sino que también tendrá varias sorpresas.

En temas relacionados, puedes conocer a todos los nominados de este año aquí. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de Stray aquí.

Nota del Editor:

Si bien Stray no tiene muchas posibilidades de ganar Juego del Año en la ceremonia de diciembre, estoy de acuerdo de que otros juegos merecían una nominación en esta categoría. Títulos como Bayonetta 3 y Triangle Strategy están llevando los conceptos de sus respectivos géneros a su punto más alto, y no muchos lo han reconocido.

Vía: Annapurna Interactive