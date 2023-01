Animación nos muestra a Raditz en Super Saiyajin

Pese a ser el hijo menos querido de la familia, Raditz aún tiene varios fans, quienes han hecho todo lo posible para que este personaje se mantenga activo hoy en día. De esta forma, un fan decidió tomar un ejemplo de Super Dragon Ball Heroes, y ha creado su propia animación de este villano transformándose en Super Saiyajin.

Recientemente, el artista conocido como J’s Candy Holiday compartió su más reciente animación, en donde podemos ver a Raditz alcanzar el poder del Super Saiyajin de una forma muy similar a la de Goku durante la saga de Freezer en Dragon Ball Z.

(epilepsy warning for full screen flashes)

It's finally done x_x Super Saiyan Raditz, animated in the style of early DBZ

Huge thanks to my wife @betaruga1 for her help, love, and support to get me through this one <3 pic.twitter.com/Lt7ViW8bnk

— J's Candy Holiday (@JsCandyHell) January 16, 2023