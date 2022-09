Al parecer, Andor tiene una referencia a Star Wars: The Force Unleashed

La semana pasada dio el inicio oficial para el estreno de los primeros tres capítulos de Andor, serie spin off de Star Wars que se centra en el protagonista de Rogue One, y que no está de más comentar, fue bien aceptado por la audiencia. Y ahora, con la llegada del capítulo 4 esta semana, se confirma una gran referencia a un videojuego muy querido de la saga.

¡Spoilers del capítulo 4 adelante!

Durante una escena en la que Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) se encuentra con el reclutador rebelde Luthen Rael (Stellan Skarsgård), vemos una tonelada de artefactos de Star Wars en el fondo, incluida, la armadura de Starkiller. Esto fue detectado de inmediato por los fanáticos del juego Star Wars: The Force Unleashed y lo dieron a conocer en redes.

STARKILLER! Una referencia muy clara a la armadura de Starkiller como se ve en The Force Unleashed.

4. STARKILLER! A very clear reference to Starkiller’s Armor as seen in The Force Unleashed. pic.twitter.com/Fcb600ZWPm — nathan_messer 🍿 (@N8Mess) September 28, 2022

Para los no entrenados, la armadura es el conjunto Sith Stalker de Starkiller, que se usa si los jugadores eligen el final malvado del juego. La hombrera del lado derecho es muy reveladora, y la forma general tiene un aspecto muy similar. Su diseño es bastante irónico, por lo que no fue demasiado difícil para los más aguerridos en detectar la referencia.

Vale la pena mencionar, que a Andor todavía le queda un camino largo por recorrer, dado que contará con 12 episodios, y cada uno aporta de menor o mayor manera a la historia que conocemos. A eso se le agrega que el final de la misma no nos va poner en el escenario para Rogue One, puesto que hay planeada al menos una temporada adicional a la actual.

Recuerda que esta serie está disponible en Disney Plus.

Vía: IGN