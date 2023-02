El tercer episodio de The Last of Us ya es considerado como uno de los mejores capítulos en la historia de la televisión. La atención que ha recibido la historia de Bill y Frank es algo que sorprendió a algunos, pero también ha ocasionado el desprecio por personas homofóbicas. Ante estos comentarios negativos, Nick Offerman se ha dado a la tarea de responder de una forma concisa y eficaz a estos usuarios.

Por medio de su cuenta de Twitter, Nick Offerman, quien se encarga de interpretar a Bill en el tercer capítulo de The Last of Us, respondió a un comentario homofóbico que le hizo un usuario de la red social. Esto fue lo que comentó:

“Amigo, tu forma de demostrar ignorancia y odio es exactamente la razón por la que hacemos historias como esta”.

Buddy, your brand of ignorance and hate is exactly why we make stories like this. ❤️🕺🏻 https://t.co/KkyZoDh1g2 — Nick Offerman (@Nick_Offerman) February 3, 2023

El comentario homofóbico original, así como el usuario responsable, han sido eliminados, por lo que la respuesta de Offerman tuvo un impacto en su vida. Aunque el tercer capítulo de The Last of Us cuenta con una gran recepción positiva, también ha sufrido de review bombing, en donde la gente ha otorgado calificaciones negativas por la historia de amor entre Bill y Frank.

En temas relacionados, este iba a ser el actor de Joel en la serie. De igual forma, se adelanta el estreno del siguiente capítulo.

Nota del Editor:

No puedo entender cómo en pleno 2023, la gente sigue criticando producciones por mostrarnos historias de amor protagonizadas por personas LGBT+, especialmente cuando están muy bien hechas, y la representación es acertada.

Vía: Nick Offerman