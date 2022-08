Actor critica los comentarios racistas que hicieron a House of The Dragon

Sin duda, uno de los grandes éxitos para HBO ha sido House of The Dragon, serie que tuvo gran repercusión en su primer episodio la semana pasada, pero no todos están contentos con el resultado de la obra. Dado que cierta parte del público ha demostrado que siguen sin aceptar actores afroamericanos en sus programas y justo Steve Toussaint habla al respecto.

Según lo que se comenta en los libros, la gente de la familia Velaryon es descrita por tener la piel pálida, algo que no le hace sentido al público, y ante esto, han acudido a quejarse con la propia HBO. Como consecuencia Steve ha procedido a contestar a los usuarios que se toman el asunto muy en serio, dejando en claro que tal vez no es el tema del personaje en sí, sino de racismo.

Esto es lo que comentó:

La gente está feliz viendo a un dragón volar. Son felices viendo cabello blanco y ojos violetas, pero ¿ver a un hombre negro siendo rico? Eso no lo aceptan.

También habla cómo la gente se molesta por la diversidad que ha entrado de manera más común en el cine y entretenimiento:

Mucha gente está basando su idea de la historia de este país en algunas películas y cosas que se hicieron en los años 50, 60 y 70, que no se parecen en nada a la verdad. Históricamente, la gente de mi color y el tuyo, no aparecimos aquí en los años 70 o 60. Hubo un momento en que el gobernante de su país, “el César”, era un hombre africano. Hay nombres de calles que te dicen que había gente que se parecía a nosotros en este país, incluso entonces, pero por alguna razón, parece ser muy difícil de tragar para la gente.

Recuerda que House of The Dragon está disponible en HBO Max.

Vía: Menshealth