Moon Knight se vuelve tendencia en las redes

Algo que ni la propia Marvel vio venir, es que Moon Knight se convertiría en todo un hit para Disney Plus, dado que sus episodios lograron enganchar a miles de espectadores que no conocían a este héroe. Y ahora, la serie se ha convertido recientemente en tendencia, pues los fanáticos no ven la hora para que los capítulos regresen con una segunda temporada.

Incluso el director, Mohamed Diab, ha dado pistas en meses anteriores de regresar a la serie:

Si fuera por mí, comenzaría con Jake Lockley. Quiero ver su mundo. Todos están tan intrigados con él y quiero ver qué sucede entre esos parpadeos y quién es él y qué ama y a quién ama. Es muy interesante para mí. Pero me encanta que las pequeñas cosas que pusimos a lo largo del episodio hicieron que la gente, en cada episodio, esperará a Jake.. Creo que lo presentaron en el momento adecuado al final, sabiendo que la estafa aún debería tener un control sobre ellos.

Aquí los comentarios de los fans:

Muy contento de que Moon Knight haya recibido mucho amor, lo disfruté mucho, espero que tengamos una temporada 2 pronto

En realidad podría ser uno de mis héroes de Marvel favoritos.

Todo lo que quiero es un anuncio de la temporada 2 de Moon Knight.

Marvel, por favor, dennos la temporada 2 de Moon Knight, por favor, todo el mundo está rogando que nos den comida.

Marvel y Moon Knight necesitan una temporada 2 y temporadas más largas como no me molestes.

Recuerda que la serie está disponible en Disney Plus.

