¿House of The Dragon tendrá una temporada 2?

Desde su estreno hace unos días atrás, House of The Dragon ha estado en boca de todos debido a que los primeros episodios lograron enganchar a la audiencia al igual que lo hizo Game of Thrones en su día. Y ante esto, muchos se preguntan si se renovará para tener una segunda temporada, por lo que sus preguntas han sido respondidas a la brevedad.

La respuesta fue sí, habrá una nueva oleada de episodios un tiempo después de que se terminen de emitir los de la actual. Aquí algunos comentarios de ​​Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, respecto a la recepción de la serie:

Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de HOUSE OF THE DRAGON ha logrado con la primera temporada. Nuestro elenco y equipo fenomenales asumieron un desafío enorme y superaron todas las expectativas, entregando un programa que ya se ha establecido como uno de televisión imperdible. Muchas gracias a George, Ryan y Miguel por guiarnos en este viaje. Pudimos no estar más emocionados de seguir dando vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la segunda temporada.

Esto es lo que comentó Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max:

Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche. House of the Dragon cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentosos que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores. Esperamos compartir con el público qué más tienen reservado George, Ryan y Miguel. para ellos esta temporada.

Recuerda que el programa está disponible en HBO Max.

