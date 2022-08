George RR Martin sugirió extender más tiempo Game of Thrones

Hace muy poco tiempo se estrenó la precuela de Game of Thrones, House of The Dragon, esto ha llevado al creador de la franquicia, George RR Martin, a dar entrevistas con varios medios de comunicación. Y ahora, surge una declaración que habría llevado al programa principal a extenderse por una cantidad significativa de temporadas adicionales.

El propio George mencionó que le dijo a los productores de HBO que la serie medieval debía irse al menos hasta la temporada 10, incluso un poco más, con unas 12 o 13 como total de oleadas de episodios. Petición que al final no se cumplió del todo, dado que el programa terminó oficialmente en la temporada 8, con bastantes años de por medio.

Estaba diciendo que debe tener al menos 10 temporadas y tal vez 12, 13. Perdí esa ocasión.

Además, comenta como está teniendo una mayor participación en House of The Dragon:

No contribuí a las últimas temporadas excepto, ya sabes, inventar el mundo, la historia y todos los personajes. Creo que tengo más influencia ahora en House of the Dragon que en el programa original.

Recuerda que la serie está disponible en HBO Max.

Vía: Variety