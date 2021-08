AC: Valhalla recibe un traje gratis

El día de mañana, el 12 de agosto de 2021, por fin estará disponible el segundo DLC de Assassin’s Creed Valhalla. Sin embargo, esta no será la única pieza de contenido adicional que llegará a este juego, ya que un traje especial de la serie ha llegado para Eivor.

A partir de estos momentos, todos los usuarios de Assassin’s Creed Valhalla pueden obtener el traje de Ezio de forma gratuita. Bueno, no del todo. Para conseguir esta vestimenta especial, todo lo que necesitas hacer es ingresar a la tienda de Ubisoft Connect y agregar esta skin, siempre y cuando tengas registrados dos juegos de la serie en tu cuenta.

