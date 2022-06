A Plague Tale: Requiem es uno de los juegos más esperados de 2022. Como secuela a uno de los mejores títulos de 2019, A Plague Tale: Innocence, muchos esperan con ansias disfrutar del nuevo trabajo de Asobo Studio. De esta forma, el día de hoy se ha liberado un nuevo gameplay, el cual no solo nos da un mejor vistazo a este título, sino que confirma su fecha de lanzamiento.

Será el próximo 18 de octubre de 2022 cuando A Plague Tale: Requiem esté disponible en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Así es, los usuarios de PS4 y Xbox One se han quedado fuera en esta ocasión. Esta es la descripción del juego:

“Al otro lado del mar, una isla te llama… Embárcate en un viaje desgarrador a un mundo brutal e impresionante retorcido por fuerzas sobrenaturales. Después de escapar de su patria devastada, Amicia y Hugo viajan hacia el sur, a nuevas regiones y ciudades vibrantes. Allí, intentan comenzar una nueva vida y controlar la maldición de Hugo. Pero, cuando los poderes de Hugo vuelven a despertar, la muerte y la destrucción regresan en una avalancha de ratas devoradoras. Obligados a huir una vez más, los hermanos depositan sus esperanzas en una isla profetizada que puede tener la clave para salvar a Hugo. Descubre el costo de salvar a tus seres queridos en una lucha desesperada por la supervivencia. Golpea desde las sombras o desata el infierno, superando enemigos y desafíos con una variedad de armas, herramientas y poderes sobrenaturales”.

Junto a esto, el avance que se compartió el día de hoy nos muestra un poco más sobre la exploración, el sigilo y el sistema de combate. Recuerda, A Plague Tale: Requiem llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 18 de octubre de 2022. En temas relacionados, en temas relacionados, aquí puedes ver el pasado gameplay de este juego.

Nota del Editor:

A Plague Tale: Requiem luce como un gran juego. Aunque muchos lo han comparado con The Last of Us, las críticas positivas demuestran que es más que eso. De igual forma, será interesante ver cómo corre este título en las nuevas consolas, así como en Switch.

Vía: Focus Entertainment