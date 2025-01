2025 será el año de Eevee para Pokémon

2025 no será un año cualquiera, especialmente para The Pokémon Company, quienes han establecido que este será el año de Eevee. Esto significa que veremos múltiples productos enfocados en la amada criatura de bolsillo, e incluso los fans han llegado a señalar que esto es solo una pista para el futuro de la serie.

Por medio de un comunicado oficial, The Pokémon Company ha señalado que 2025 será el año de Eevee. Esto significa que el pokémon será el enfoque de múltiples cartas de TCG, así como peluches que ya se pueden conseguir en línea, el Pokémon Center, y en diferentes locaciones.

En el caso de los peluches, tendremos ocho nuevos. Uno para Eevee y cada una de sus evoluciones, con la extraña excepción de Flareon. Por su parte, la familia evolutiva de este pokémon será el centro de atención de múltiples tarjetas para el TCG que podremos encontrar en la expansión de Prismatic Evolutions, la cual está por salir a la venta. Por el momento se desconoce si Pokémon TCG Pocket recibirá algo similar.

No contentos con esto, los fans creen que esto significa que este año veremos una nueva evolución para Eevee. Recordemos que en el 2025 estará disponible Pokémon Legends: Z-A, por lo que algunos esperan que este título nos permita tener a un Eevee de tipo fantasma, pelea, o algún otro tipo, algo que se ha venido rumoreando por años. Sin embargo, por el momento no hay información oficial sobre este punto en particular.

Recuerda, 2025 es el año de Eevee, por lo que The Pokémon Company tiene varias sorpresas en puerta. En temas relacionados, esta es la primera expansión de Pokémon TCG Pocket. De igual forma, Pokémon tendrá colaboración con el creador de Wallace and Gromit.

Nota del Autor:

De todos los pokémon, Eevee tiene sentido, especialmente al considerar su popularidad. Si bien Eevee no es mi favorito, no puedo negar que en los últimos años se ha convertido en una parte importante de la marca a nivel mundial.

Vía: Kotaku