Ys IX: Monstrum Nox ya tiene fecha de estreno en Nintendo Switch y PC

Ys IX: Monstrum Nox llegó a Japón en septiembre de 2019, pero no fue hasta principios de este año que los fans de Occidente le pusieron sus manos encima, y finalmente estará haciendo su debut en las plataformas restantes. Vía un nuevo tráiler, se confirmó que la más reciente entrega en esta popular franquicia japonesa llegará al Nintendo Switch y PC dentro de un par de meses más.

Como lo pudiste ver en el video de arriba, se confirma que Ys IX: Monstrum Nox estará disponible en Nintendo Switch y PC el próximo 6 de julio. En el caso de la Gran N lo podrás conseguir vía la eShop del Switch o en formato físico, y en caso de PC a través de Steam.

¿Todavía no sabes en cuál plataforma conseguirlo? Entonces recuerda que si el juego detecta que tienes partidas guardadas de Ys VIII: Lacrimosa of Dana y Ys: Memories of Celceta, recibirás objetos adicionales dentro de Monstrum Nox.

