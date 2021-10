Ya hay fecha para el nuevo mapa del Pacífico de Warzone

Como bien sabes, Call of Duty: Vanguard se estará lanzando el próximo 5 de noviembre, pero poco después también llegará un nuevo mapa a Call of Duty: Warzone, el cual no solo cambiará el nombre de este battle royale, sino que también introducirá una serie de sustanciales cambios al título.

A partir del 3 de diciembre, el nuevo mapa del Pacífico estará disponible en Warzone: Pacific, aunque los usuarios que hayan hecho la preventa de Vanguard podrán disfrutarlo un día antes, es decir, el 2 de diciembre.

Entonces, ¿qué pasará con Verdansk? Pues ya desaparecerá por siempre, y Activision planea lanzar un evento especial el 30 de noviembre en donde los jugadores del battle royale podrán ser testigos de la “destrucción final de Verdansk”.

Junto a este nuevo mapa también llega Ricochet, el nuevo sistema anti-trampas de Warzone. Si todavía no sabes muy bien cómo funcionará este sistema, acá te lo explicamos.

Nota del editor: A estas alturas, cada nueva entrega de Call of Duty se siente más bien como DLC para Warzone. El hecho de que todas las armas se integren al battle royale provoca que la meta esté cambiando constantemente, aunque tener que esperar todo un año por nuevo contenido sustancial ciertamente es decepcionante.

Via: IGN