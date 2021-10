Ajustes en PlayStation

La división encabezada por Jim Ryan afronta grandes retos en el horizonte con la intención de llegar a un público más amplio mediante la expansión de sus franquicias a otros dispositivos, sin embargo, existen algunas asignaturas pendientes en dicha vertiente.

El PlayStation 5 mantiene un desempeño sobresaliente desde su lanzamiento al mercado en noviembre del año pasado y ha superado los 13 millones de unidades vendidas. El mercado sigue demandando consolas y Sony ha podido aumentar la oferta, de manera paulatina.

Pese al éxito en piezas comercializadas, esta temporada navideña es atípica para la compañía nipona, ya que no publicará juegos first party en el último trimestre de 2021 y los esfuerzos de mercadotecnia están centrados en explotar las bondades de la plataforma con títulos de desarrolladores externos.

Al respecto, la actual campaña de marketing de PlayStation le ha permitido posicionar su marca mediante nuevas experiencias third party como FIFA 22 y próximamente lo hará con Call of Duty: Vanguard y Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Tampoco faltará la difusión para Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart, los cuales podrían venderse a precio reducido en la semana del Día de Acción de Gracias.

Para alcanzar un amplio espectro de jugadores, Sony ha dado el salto para publicar a un mayor ritmo, juegos para computadoras, siguiendo la línea de Death Stranding y God of War. De hecho, ya se ha registrado el sello PlayStation PC que acompañará a cada uno de los juegos que sean distribuidos bajo tal mecánica.

La apertura de PlayStation será puesta a prueba después de la polémica generada por el bloqueo de Death Stranding en el navegador de Xbox Series X que permite reproducir en la nube el catálogo de GeForce Now. Si bien Sony siempre ha optado por una filosofía tradicional en sus esquemas de comercialización, en diversas ocasiones ha tenido que dar marcha atrás para adaptarse a las tendencias actuales.

En el nuevo rumbo que ha tomado PlayStation, sus eventos denominados State of Play, deberán de ser evaluados conforme a su impacto, ya que si bien hace algunos meses tuvimos un acontecimiento espectacular con el anuncio de Marvel’s Spider-Man 2 y Wolverine, el de finales de octubre fue decepcionante.

Inicialmente se había informado que el referido State of Play estaría centrado en títulos third party y aunque no se incurrió en alguna mentira, la realidad es que quedó muy lejos de lo esperado con todo y la aparición de juegos interesantes entre los que destacan: Star Ocean: The Divine, Little Devil y We Are OFK.

Es una realidad que los citados anuncios podrían haberse presentado en el blog oficial de PlayStation o en redes sociales, con el propósito de no tener altibajos tan destacados en su programa insignia para dar a conocer las novedades en las que están trabajando.

Será interesante conocer qué otras estrategias aplicará Sony en el mediano y corto plazo, para poder aumentar tanto sus ingresos como su base instalada de usuarios, lo cual se convertirá en una apasionante carrera en donde los gamers gozaremos de más y mejores experiencias de entretenimiento.

