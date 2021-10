Anya Taylor-Joy habla sobre su papel como la Princesa Peach

Durante el Nintendo Direct de septiembre se confirmó al elenco para la película animada de Super Mario a cargo de Illumination, y como seguramente ya sabes, será Anya Taylor-Joy la responsable por prestar su voz a la Princesa Peach. En una nueva entrevista, la actriz reveló lo divertido que ha sido todo el proceso de grabación y confirmó que el proyecto ya avanzó un poco.

Platicando con ET Online, Taylor-Joy comentó lo siguiente:

“Hacer la voz de la Princesa Peach en la película de Super Mario Bros. es bastante divertido. Ya empezamos a grabar unas cuantas cosas. Lo mejor de todo es que cuando juego videojuegos puedo decir que estoy haciendo mi tarea o investigando.”

Recordemos que poco después del anuncio oficial por parte del mismísimo Shigeru Miyamoto, Taylor-Joy fue una de las primeras actrices en celebrarlo con una publicación en redes sociales, por lo que ciertamente se ve muy entusiasmada con este papel.

La película animada de Super Mario debutará el 21 de diciembre de 2022.

Nota del editor: La verdad es que todavía se me sigue haciendo algo bien raro el que todos estos personajes vayan a tener una actuación de voz real. El elenco está compuesto por actores con mucho talento, así que no me preocupa tanto eso, pero definitivamente será raro acostumbrarse a ver a Mario y Peach interactuando con diálogos actuales.

Via: ET Online