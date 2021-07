Las preventas del Switch OLED ya arrancaron en Estados Unidos, pero aquí en México ni siquiera tenemos una fecha exacta para su lanzamiento. Con suerte, esta nueva consola llegará a finales de este año a nuestro territorio, pero mientras esperas, ya puedes registrarte en Amazon México y ser de los primeros en tener noticias sobre su disponibilidad.

Como tal, el Nintendo Switch OLED todavía no está listado dentro de esta tienda digital, pero como te decía antes, su página oficial ya se encuentra arriba y la puedes visitar por aquí. Dentro de este sitio no encontrarás información que no se haya revelado antes, sin embargo, puedes registrarte para recibir novedades sobre el producto.

Aparte de la fecha, tampoco tenemos un precio exacto para México. El Switch OLED tiene un precio sugerido de $349.99 dólares, pero no creas que calcular su precio en pesos sea tan fácil como hacer la conversión y ya. Hay muchos factores que entran en juego con este tipo de productos, y muy probablemente, acá en México tengamos que pagar más de $10 mil pesos por él.

El Switch OLED sale a la venta el próximo 8 de octubre en el resto del mundo. Falta confirmar la fecha exacta para nuestro territorio.

