¡Arrancan las preordenes del Switch OLED en Estados Unidos!

Aunque el Nintendo Switch OLED llegará en una fecha posterior a México que en el resto del mundo, aquellos que vivan en Estados Unidos ya pueden apartar esta consola. Sitios como Target, Best Buy, GameStop y Amazon ya abrieron sus preordenes en estos momentos así que apúrate y no te quedes sin el tuyo.

“Preordena el Nintendo Switch OLED a partir de hoy, 15 de julio, a las 12PM hora del Pacífico. Consulta con distribuidores participantes para más detalles.”

Pre-order #NintendoSwitch (OLED model) starting today, 7/15 at 12pm PT. Check with select retailers for more details. https://t.co/17dPY3iUDx pic.twitter.com/SWhUQiDrex — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 15, 2021

Esta consola tiene un precio de $349.99 dólares y viene con dos modelos diferentes: una con Joy-Con blancos y la otra con los clásicos azul y rojo. Fuera de eso no hay ninguna otra diferencia entre estos modelos.

Acá puedes visitar los diferente enlaces de preventa:

– GameStop

– Best Buy

– Target

– Amazon

El Nintendo Switch OLED estará disponible el próximo 8 de octubre, pero como te decía antes, esta fecha no aplica para nuestro territorio. Nintendo no ha dado detalles sobre cuándo podemos esperar esta consola en nuestra región, pero con suerte ya no faltará mucho para tener esta información.

Via: Twitter