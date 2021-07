El día de mañana, 16 de julio, finalmente se estará estrenando The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para el Nintendo Switch. Acompañando a su estreno también tendremos un nuevo amiibo de Zelda & Loftwing, y si tú ya lo tienes apartado, cabe la posibilidad de que no vaya a llegarte a tiempo.

Nintendo ha confirmado que debido a un “retraso imprevisto en el proceso de envíos”, no todos los usuarios podrán recibir este amiibo a tiempo. Acá un extracto de dicho comunicado:

“La figura amiibo Zelda & Loftwing está siendo impactada por un retraso imprevisto en los envíos. Como resultado, solo una pequeña porción de Zelda & Loftwing estará disponible el 16 de julio. Los demás envíos se retrasaron hasta agosto. Enviaremos amiibo adicionales a tiendas en cuanto tengamos disponibilidad.”

De acuerdo con la Gran N, esto no debería afectar los envíos de otros amiibo que no sean el de Zelda & Loftwing, pero de todos modos te recomendamos precaución al comprar en línea.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD debutará este 16 de julio y ya puedes echarle un vistazo a nuestra reseña escrita.

Via: IGN