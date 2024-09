Xbox quita muchos juegos de Game Pass Standard

Desde hace algunos meses se anunció que habría subida de precios para Xbox Game Pass, así como la eliminación del nombrado “For Console” para ahora llamarse “Standard”, el cual no solo contaría con el precio que ya conocemos, sino que quitaría algunas características esenciales. Eso es justamente ya no recibir títulos de día uno, y remitirse a otros del catálogo de Microsoft que ahora incluyen de Bethesda, y ahora que se ha lanzado oficialmente, hay un detalle que muchos jugadores no se tomaron muy bien.

El nuevo Game Pass Standard ha dejado fuera algunos de los títulos más fuertes como Starfield, Diablo IV, Hellblade 2, Age of Mythology Retold y Call of Duty: Modern Warfare 3. Estos juegos no están disponibles para los suscriptores de este plan, lo que ha causado sorpresa y decepción entre muchos jugadores.

Según datos de Xbox, este nuevo plan tiene 137 juegos menos en comparación con el Game Pass Ultimate, que ofrece 508 títulos. Actualmente, Game Pass Standard cuenta con 371 juegos en su catálogo, lo que representa una oferta más limitada para los usuarios que buscan una mayor variedad de títulos.

Además de la ausencia de lanzamientos día uno, otros juegos recientes tampoco forman parte del catálogo del nuevo plan. Títulos como Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Flock, Dungeons Of Hinterberg y Flintlock: The Siege of Dawn no estarán disponibles para los suscriptores de Game Pass Standard.

Bo está de más comentar, que cuando era Game Pass para consola sí contaba con todos estos juegos y los que vinieran de estreno. Pero ahora tiene un precio de 220 pesos de México, agregando que quienes ya tengan pagado su servicio recibirán todavía los estrenos de día uno, pero cuando se haga la renovación cambiará automáticamente al plan antes mencionado, forzando a que se pasen a Ultimate, pasando a pagar ahora 300 MXN.

Vía: Gamesradar

Nota del autor: El aumento de precio iba a pasar sí o sí, pero es muy triste que quiten los juegos de día uno para obligar a los usuarios comprar el paquete más caro. Habrá que esperar y conocer el recibimiento.