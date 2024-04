WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más importantes en el mundo, pero no es la única. De esta forma, y para evitar problemas de monopolio, Meta tiene pensado cambiar los términos y condiciones de esta aplicación, algo que entrará en vigor en solo unos días. En dado caso de no aceptar las nuevas normas, ya no tendrás acceso a WhatsApp.

Como parte de la nueva Ley de Mercados Digitales en Europa, Meta se ha visto obligado a cambiar sus términos y condiciones en WhatsApp, puesto que se han visto en la necesidad de integrar mensajes de Signal o Telegram, medida que la Unión Europea ha impuesto para evitar el monopolio. De esta forma, el próximo 11 de abril entrarán en vigor estos cambios. Todos los usuarios de esta plataforma tendrán que aceptar o rechazar estos cambios. En dado caso de no estar de acuerdo, no podrás seguir usando la aplicación.

Esta no es la primera vez que algo así sucede. En esta ocasión, los nuevos términos y condiciones señalan que WhatsApp modifica los mecanismos para la transferencia de datos a nivel internacional. De esta forma, será posible que los usuarios reciban mensajes de otras aplicaciones de mensajería, como lo es Telegram.

Pese a que WhatsApp se ve obligado a realizar estos cambios y abrir sus puertas, Telegram y el resto de las compañías decidirán si permiten la posibilidad de un cifrado entre los dos servicios, o si este elemento se mantiene de extremo a extremo, como lo conocemos en estos momentos. Lo importante, es que todos los usuarios tienen que estar de acuerdo si desean seguir usando WhatsApp. Recuerda, las nuevas políticas llegarán a WhatsApp el próximo 11 de abril. En temas relacionados, reportan la caída de WhatsApp. De igual forma, la transcripción de audios llegará a esta aplicación.

Nota del Editor:

Este es un cambio positivo para los usuarios. El tener una sola aplicación que sea capaz de recibir los mensajes de todas las plataformas, es algo que beneficia a todos. Sin embargo, es algo extraño que tengas que aceptar, sí o sí, estos cambios si deseas seguir usando WhatsApp.

Vía: Hipertextual