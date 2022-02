¿Venom ya no forma parte del MCU?

Una de las escenas post-créditos de Venom: Let There Be Carnage nos mostraba al anti-héroe llegando al MCU para lo que creemos iba a ser una pelea contra el Spider-Man de Tom Holland. Todo esto fue descartado por completo con otra escena post-créditos de No Way Home, en donde vemos a Eddie Brock regresando a su universo original, pero dejando una pequeña muestra del simbionte antes de partir. ¿Eso significa que Venom ya quedó fuera del MCU por completo?

Erik Sommers y Cris McKenna, escritores de No Way Home, revelaron lo que este par de escenas significaron en realidad para el futuro de Spider-Man y del MCU. Durante el IGN Fan Fest, estos dos escritores mencionaron lo siguiente:

“Esa escena naturalmente deja la puerta abierta para cualquier tipo de emocionantes posibilidades. Pero en realidad no tenemos idea. Esto está por encima de nuestro salario… no somos maestros de esos rumbos en la próxima aventura.”

Con la llegada del simbionte al MCU, se espera que Spider-Man finalmente porte el traje negro durante su cuarta película, pero como puedes ver, ni siquiera los escritores de No Way Home saben exactamente qué podría pasar.

Nota del editor: Definitivamente siento que fue una oportunidad desperdiciada el que Venom y Spider-Man no vayan a enfrentarse en el MCU. Por supuesto, una nueva versión del personaje podría aparecerse en un futuro, pero lo que ha hecho Tom Hardey en el papel será difícil de sustituir.

Via: Gizmodo