Vanessa Kirby interpretará a Sue Storm en Fantastic Four

Según un nuevo informe, la estrella de “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“, Vanessa Kirby, ha firmado para liderar el elenco del próximo reinicio de Marvel Studios de los “Fantastic Four“. Aunque aún no ha habido un anuncio oficial por parte de Marvel Studios, se informó en el podcast “The Hot Mic” con Jeff Sneider y John Rocha que Kirby está ahora lista para interpretar la encarnación del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) de Sue Storm, también conocida como Invisible Woman.

El nombre de Kirby había aparecido anteriormente en el molino de rumores como posible candidata para interpretar a Sue Storm. Esta actualización sobre su supuesta elección sigue a otro informe reciente de que Margot Robbie, la estrella de “Barbie“, había rechazado el mismo papel por razones desconocidas. Hasta ahora, la noticia sobre la elección de Kirby no ha sido confirmada ni negada por Marvel, Kirby ni ninguna otra persona involucrada en la película.

Si otros rumores recientes son ciertos, los fans podrían tener una idea de quién interpretará a Reed Richards junto a Sue Storm de Kirby. Se informó que Matt Smith, conocido por su papel en “House of the Dragon” y “Morbius“, fue ofrecido el papel antes de que comenzara la huelga de SAG-AFTRA, aunque no se sabe si el actor aceptó o siquiera está interesado. Durante meses, Adam Driver había sido objeto de rumores como la elección principal para ese papel, aunque se había informado que declinó el papel bastante temprano debido a cómo estaba escrito el personaje. También se ha rumoreado sobre otros actores como posibles opciones para ese personaje, incluyendo a Dev Patel, Glenn Howerton y Penn Badgley.

No se sabe quiénes interpretarán a los otros superhéroes que forman parte del cuarteto de luchadores contra el crimen. Los nombres han variado ampliamente en los rumores, y se ha mencionado a Mila Kunis y Daveed Diggs como posibles contendientes para el papel de The Thing. También se ha rumorado fuertemente que Paul Mescal está considerado para interpretar a Johnny Storm, también conocido como Human Torch. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de estos elencos ha sido confirmado, ya que Kirby se convierte en la primera del elenco en firmar oficialmente, al menos según el nuevo informe.

La actriz original que interpretó por primera vez a Sue Storm en acción en vivo fue Rebecca Staab para la versión cinematográfica original de “The Fantastic Four” en la década de 1990, aunque esa película nunca se lanzó oficialmente. Jessica Alba asumió el papel para la película de 2005 y su secuela de 2007, “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer“. En el reinicio de 2015, Kate Mara interpretó una nueva encarnación de Invisible Woman.

“Sería un honor interpretar a Sue Storm. Es increíble”, dijo recientemente Kirby a Variety sobre los rumores de que estaba siendo considerada para el papel.

“Fantastic Four” se estrenará en cines el 2 de mayo de 2025.

Vía: CBR