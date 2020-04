Una tienda en Japón recibió 200 mil ofertas por un Switch

Conforme la pandemia crece y la producción de consolas se reduce, varias pequeñas tiendas en Japón que aún tienen algunos productos de Nintendo, se están sentado en una mina de oro, algo que recientemente quedó demostrado gracias a una rifa.

En Japón, la tienda Yamada Denki inició una rifa para obtener una de las 900 copias de Ring Fit Adventure y 130 unidades Nintendo Switch que aún tienen disponibles. Sin embargo, los dueños de Yamada Denki tomaron a la ligera esta situación y el resultado final sobrepasó sus expectativas, debido a que más de 200,000 personas participaron en este concurso, algo que causó que el sitio de la tienda dejara de funcionar.

