¿Un nuevo Tactics Ogre está en camino?

A principios del mes pasado llegó Triangle Strategy, un RPG táctico por parte de Square Enix que fue todo un éxito en críticas y tuvo un buen desempeño en el mercado. Ahora, recientemente se descubrió que la compañía japonesa ha registrado la marca de Tactics Ogre: Reborn.

Un registro de marca usualmente no significa mucho, ya que en la mayoría de las ocasiones se usan para cuidar una propiedad, a menos que se trate de Konami y Silent Hill. Lo interesante de esto, es que Tactics Ogre: Reborn es un nombre que apareció en la lista filtrada de NVIDIA del año pasado. Aquí también se hizo mención de God of War para PC, una remasterización de Chrono Cross y GTA: The Definitive Edition, todas una realidad el día de hoy. De esta forma, la comunidad ha sospechado que la serie táctica podría regresar en cualquier segundo.

Square Enix has trademarked Tactics Ogre: Reborn in Japan https://t.co/WNanD8dQGm — Nibel (@Nibellion) April 7, 2022

Sin embargo, por el momento no hay algo concreto. El nombre de Tactics Ogre: Reborn podría indicar que este trata de un port del remake de Tactics Ogre: Let Us Cling Together que llegó al PSP en el 2010. Desde entonces, no hemos visto algo nuevo relacionado con esta serie, lo cual ha decepcionado a más de uno, pero esto podría cambiar en un futuro.

Junto a esto, Square Enix se ha encargado de revivir viejas series, incluyendo la remasterización de Chrono Cross mencionado anteriormente, el remake de Live A Live y un nuevo juego de Valkyrie llamado Valkyrie Elysium, así que la idea de ver a Tactics Ogre una vez más es posible.

En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Triangle Strategy. De igual forma, este juego ya casi supera el millón de unidades vendidas.

Nota del Editor:

La idea de ver un nuevo juego de Tactics Ogre, incluso si se trata de solo un port o remasterización del remake de 2010, es algo que me tiene muy emocionado. Triangle Strategy le mostró a Square Enix que aún hay interés por este tipo de juegos.

Vía: Nibellion.