Un nuevo juego de SteamWorld ya está en desarrollo

Pese a que la serie de SteamWorld no es la más popular en el mercado, sí cuenta con una fiera base de fans que esperan con ansias el siguiente juego del estudio Image & Form. Ahora, después de un año de silencio, los desarrolladores han confirmado que ya están trabajando en la próxima entrega basada en este universo habitado por robots.

Al responderle una pregunta a un fan mediante Twitter, Image & Form revelaron que el siguiente juego en la serie de SteamWorld ya están en desarrollo, el cual bien podría ser una secuela, algo totalmente nuevo, o una reimaginación de un título clásico. Sin embargo, no compartieron más detalles. Esto fue lo que comentaron:

We're making new SteamWorld games and we're not ruling out sequels. We would love to revisit earlier games in the series! https://t.co/sbiGb00gMC

— Image & Form is home Questing! 🃏⚔️🤖 (@ImageForm) November 4, 2020