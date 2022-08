En 1999 llegó Garou: Mark of the Wolves a las arcades de Neo Geo, desde entonces, la serie de Fatal Fury se ha mantenido en silencio total, con la compañía japonesa enfocándose por completo en The King of Fighters. Afortunadamente, esto cambiará en un futuro. Durante el EVO 2022, SNK reveló que un nuevo juego de Fatal Fury/Garou ya está en desarrollo.

Justo durante las finales de The King of Fighters XV, SNK compartió un pequeño teaser en donde se nos dio el primer vistazo al siguiente título en la serie de Fatal Fury/Garou, algo que los fans han estado esperando por 23 años. Lamentablemente, esa es toda la información que se tiene por el momento.

Más allá del teaser y una imagen promocional, por el momento no hay más información sobre el siguiente juego de Fatal Fury/Garou, lo cual podrá decepcionar a más de uno. Se desconoce fecha de lanzamiento, plataformas, y no hay más detalles actualmente, lo que indicaría que este título aún está a unos años de distancia.

En temas relacionados, durante el EVO 2022 también se reveló el primer vistazo al siguiente juego de Tekken. De igual forma, aquí pueden checar nuestra reseña de The King of Fighters XV.

Nota del Editor:

Suena algo extraño que SNK decida entregarnos una nueva entrega de Fatal Fury considerando que mucho de esta serie eventualmente evolucionó en lo que conocemos hoy en día como The King of Fighters, y el más reciente título de esta serie llegó a principios de año.

Vía: SNK