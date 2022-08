Splatoon 3 por fin llegará al Nintendo Switch el próximo 9 de septiembre de 2022. Considerando que solo falta un mes para el lanzamiento de este esperado título, la Gran N tiene planeado llevar a cabo un nuevo Direct, enfocado por completo en esta entrega, esta misma semana.

Anunciado por medio de sus redes sociales, la presentación del Splatoon 3 Direct se llevará a cabo el próximo 10 de agosto a las 6:00 AM (hora del pacífico), y 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). El evento tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos, en donde, como su nombre lo indica, la atención estará 100% en Splatoon 3.

Tune in on August 10 at 6 a.m. PT for a livestreamed #Splatoon3 Direct presentation. Join us in the Splatlands for roughly 30 minutes of updates! pic.twitter.com/iFfaU3V6vM

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 8, 2022