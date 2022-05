Un juego nuevo de Marvel será anunciado pronto

Gracias a la popularidad del juego de Spider-Man, muchos estudios se han animado a traer adaptaciones de más superhéroes de Marvel, entre ellos tenemos a The Avengers y de forma reciente a Guardians of The Galaxy. Y parece que todo esto no se detiene, pues hoy surgió un anunció de que otro título de este tipo está a poco tiempo de revelarse.

La información se dió a conocer mediante un teaser bastante corto en el que vemos a varios personajes pelear, pero se hace un énfasis especial en una versión femenina de Iron Man. Lo mejor, es que los usuarios no van a tener que esperar mucho para la revelación, dado que en el tweet oficial se confirma una hora en específico, el 19 de mayo a las 12 pm tiempo de México.

New Game Announcement! Tune in tomorrow at 10 AM PST. pic.twitter.com/TIHbrUqmOK — Marvel Entertainment (@Marvel) May 18, 2022

Vale la pena mencionar, que en este momento varios proyectos de Marvel en los videojuegos ya están en desarrollo, estos incluyen a Marvel’s Spider-Man 2 y Wolverine de Insomniac Games. Por otro lado, Marvel’s Midnight Suns está en desarrollo por parte de Firaxis Games. Y al juzgar por el avance, esto podría tratarse de un lanzamiento móvil.

Incluso podría tratarse de una especie de crossover importante entre distintas franquicias de ese mismo universo, algo que Disney ha estado implementando en uno de sus juegos de celular recientes. Sin embargo, habrá que esperar un poco más para saber de qué se trata. Algunos fanáticos ya comentaron que podría tratarse de un Moba al estilo de Pokémon Unite.

Vía: ComicBook