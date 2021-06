Ubisoft retira los mapas de GoldenEye 007 creados en Far Cry 5

Hace unas cuantas semanas, el usuario de YouTube, Krollywood, publicó un video mostrando su recreación de los mapas de GoldenEye 007 dentro del editor de Far Cry 5. El trabajo ciertamente era impresionante, y cada uno de ellos estaba recreado casi a la perfección, pero Ubisoft se vio en la necesidad de removerlos tras un reclamo por infracción de derechos de autor.

En un correo electrónico para Kotaku, Krollywood dijo lo siguiente al respecto:

“Realmente estoy triste—no solo por todo el trabajo que le invertí en los últimos tres años, sino porque los jugadores que querían jugarlos o que compraron Far Cry solo por mis niveles.”

Por su parte, un representante de Ubisoft se pronunció con esta declaración:

“Respetando los lineamientos establecidos en nuestros ‘Términos de Uso’, había mapas creados dentro de Far Cry 5 que ya habían sido retirados tras algún reclamo por infracción de derechos de autor hacia Ubisoft y que actualmente ya no están disponibles. Respetamos los derechos de propiedad intelectual de los otros y esperamos que nuestros usuarios hagan lo mismo. Este asunto es responsabilidad del creador del mapa y los propietarios de los derechos y no tenemos nada más que compartir por ahora.”