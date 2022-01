El día de hoy se reveló que Troy Baker, actor de Joel en The Last of Us, se ha unido a un grupo de NFT. Como era de esperarse, el público reaccionó de forma negativa, con las personas señalando que la posición que Baker está tomando terminará afectando a los actores de voz independientes. Ante todas estas críticas, el responsable de incontables papeles en diversos videojuegos, ha emitido una respuesta al respecto.

Por medio de su cuenta de Twitter, Baker señaló estar al tanto de la inconformidad del público, y lamentó parte del vocabulario que utilizó en su mensaje inicial. Sin embargo, en ningún momento ha señalado que dejará de lado el mercado de los NFT, solo evadió este tema. Esto fue lo que comentó:

I always want to be a part of the conversation, even if sometimes that finds me in the midst of a loud one. Appreciate y’all sharing your thoughts and giving me a lot to think about. I’m just a storyteller out here trying to tell my story to whomever will hear and…

— Troy Baker (@TroyBakerVA) January 14, 2022