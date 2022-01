Andrew Garfield revela quién es su Spider-Man favorito

Todos tienen un Spider-Man favorito. Incluso los actores que se han encargado de darle vida a este personaje saben que su corazón solo le pertenece a una interpretación. De esta forma, Andrew Garfield, quien recientemente retomó este papel en No Way Home, decidió revelar quién es su Spider-Man favorito.

En una plática con Entertainment Tonight, Garfield tuvo la oportunidad de hablar sobre cómo Keven Feige, jefe de Marvel Studios, y Amy Pascal, productora de Sony, se acercaron al actor para convencerlo de aparecer en No Way Home. Fue aquí en donde reveló que su interpretación favorita de Spider-Man corre a cargo de Tobey Maguire. Esto fue lo que comentó:

“Se acercaron para hablar conmigo sobre una idea, fue como ser uno de los fanáticos en una audiencia viendo la película por primera vez con los tres Spider-Man entre universo, compartiendo un plano juntos, y como tu pequeña cabeza explota. Así que, fue eso fue lo principal que sentí y luego el hecho de que debo ser uno de los que portan el traje al lado de mi héroe, mi verdadero Spider-Man, Tobey Maguire”.

Esto no debería ser una gran sorpresa. La interpretación de Tobey Maguire ha sido considerada por muchos como la versión definitiva de Spider-Man en la pantalla grande. De igual forma, en No Way Home, Maguire juega un papel de guía para sus otras dos versiones, las cuales son jóvenes, y les ofrece un par de consejos para seguir adelante en su vida.

En temas relacionados, aquí te decimos cuándo llegará Spider-Man: No Way Home a plataformas de streaming. De igual forma, Andrew Garfield habla sobre su posible regreso en The Amazing Spider-Man 3.

Nota del Editor:

Pese a las limitantes de su momento, Tobey Maguire y Sam Raimi, director de esta trilogía, lograron crear lo que muchos consideran la versión definitiva del personaje, esto gracias a apegarse a los principios básicos de lo que hace a Spider-Man un héroe con el que todos se pueden identificar, algo que no estuvo presente en los otros dos reboots.

Vía: Entertainment Tonight