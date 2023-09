Trilogía de Spider-Man con Holland recibe nombre oficial

Marvel Studios ha confirmado un título oficial para la primera trilogía de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como Peter Parker, alias Spider-Man. Tom Holland debutó como Spider-Man en Capitán América: Civil War de 2016, tomando el icónico papel de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes interpretaron a Peter Parker en diversas películas producidas por Sony.

Desde entonces, Holland ha aparecido en otros cinco proyectos del MCU, incluyendo Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y una trilogía en solitario dedicada que pone a su joven héroe en primer plano. Cada una de las películas de Spider-Man de Marvel Studios, incluyendo Homecoming, Far From Home y No Way Home, exploraron temas similares y una trama principal clara, detallando la historia de origen de Spider-Man en el MCU. Jon Watts, director de la franquicia Spider-Man, afirmó que las tres películas en solitario de Holland en el MCU exploraron la historia de origen completa de Peter Parker como Spider-Man en el MCU, y esta trilogía ahora ha recibido un título oficial.

En el libro Spider-Man: No Way Home: The Art of the Movie, Ryan Meinerding, Jefe de Desarrollo Visual de Marvel Studios, sugirió que las películas de 2017, 2019 y 2021 de Holland conforman “nuestra trilogía Home“. Esto hace referencia al uso de la palabra “home” en cada una de las películas de Spider-Man del MCU, y marca la primera vez que una trilogía de películas en solitario del MCU, de las cuales ahora hay seis, ha recibido un nombre oficial.

La trilogía en solitario de Tom Holland, titulada Home Trilogy, resume de manera ordenada toda su historia de origen como Spider-Man en el MCU, concluyendo con Spider-Man: No Way Home de 2021, en el que el mundo olvida a Peter Parker mientras se embarca en sus próximas aventuras en el MCU.

La productora Amy Pascal confirmó en noviembre de 2021 que Holland aparecería en futuros proyectos del MCU, incluida una nueva trilogía, y el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, respaldó esto en diciembre con el anuncio de que Spider-Man 4 estaba en desarrollo. Feige reveló en febrero de 2023 que la historia de Spider-Man 4 estaba definida (a través de Entertainment Weekly), aunque recientes huelgas del WGA y SAG-AFTRA han interrumpido la producción de la próxima película.

Aunque el futuro se ve prometedor para Spider-Man en el MCU, incluso si nadie recuerda al Peter Parker bajo el traje después de los eventos de Spider-Man: No Way Home, el nuevo título de la Trilogía Home de Marvel Studios sugiere que un aspecto de sus tramas cambiará. Dado que la historia de origen de Parker se titula Home Trilogy, es probable que los proyectos futuros prescindan del “home” en el título, quizás adoptando un nuevo tema que atraviese su segunda trilogía.

Vía: Screen Rant

Nota del editor: Me gusta, no es muy creativo pero igual y estaba planeado cuando escribieron la primer película.