Tres juegos de Quantic Dream llegarán a PC de manera física

El 20 de marzo será bastante interesante. Animal Crossing: New Horizons y DOOM Eternal competirán por nuestra billetera el mismo día. Sin embargo, aquellos que viven Austria, Alemania, Suiza tendrá tres opciones de compra más, debido a que Detroit: Become Human, Heavy Rain y Beyond: Two Souls tendrá un lanzamiento físico para PC.

Este anuncio viene un par de días después de que Quantic Dream anunciara que serán un estudio independiente. Por su parte, Koch Media serán los encargados de publicar los tres títulos del estudio francés. Heavy Rain y Beyond: Two Souls tendrán un precio €19.99 euros, por otro lado Detroit: Became Human costará €39.99 euros.

Detroit: Become Human, Heavy Rain and Beyond: Two Souls will be receiving physical PC releases in Germany, Austria and Switzerland on March 20th 2020.

Koch Media will be the publisher. Heavy Rain and Beyond are €19.99 each. Detroit will be $39.99.

What year is it.jpeg pic.twitter.com/e7JWmu8ITY

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 20, 2020