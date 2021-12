Trajes de Bruce Lee llegarán a Naraka: Bladepoint

Naraka: Bladepoint es un battle royale como ningún otro, pues en lugar de enfocarse en las armas o la magia para sus mecánicas, todos sus peleadores utilizan combate cuerpo a cuerpo en el campo de batalla. Y ahora ya podrás tomar control de uno de los artistas marciales más importantes de nuestros tiempos.

Estamos hablando por supuesto del legendario Bruce Lee, quien estará recibiendo siete trajes únicos dentro del juego. Según un comunicado de prensa, los personajes Tianhai, Kurumi, Yueshan, y Valda serán de los primeros en recibir estos atuendos, los cuales están inspirados en películas como Enter The Dragon, Fist of Fury, Game of Death y más.

De igual forma, 24 Entertainment anunció una prueba gratuita de Naraka: Bladepoint del 17 al 20 de diciembre y sí, dicha prueba te dará acceso a las skins de Bruce Lee así como a los nuevos nunchuks.

Via: Comunicado Oficial