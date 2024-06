A principios de año se anunció Epic Mickey: Rebrushed, un remake del clásico plataformero 3D del Wii protagonizado por la mascota de Disney. Si bien en su momento solo se mencionaba una fecha de lanzamiento planeada para algún punto de 2024, el día de hoy se ha confirmado cuándo es que este título llegará a nuestras manos.

Por medio de un nuevo tráiler, THQ Nordic ha confirmado que Epic Mickey: Rebrushed estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 23 de septiembre de 2024. Junto a esto, se ha revelado una edición de colección, así como todos los beneficios que tendrán aquellos que pre-ordenen esta entrega.

La Epic Mickey: Rebrushed Collector’s Edition incluirá una estatua, un letrero de hojalata antiguo, un steelbook de colección, un llavero de Oswald, y postales. Junto a esto, aquellos que pre-ordenen el título recibirán acceso anticipado de 24 horas, y un paquete de trajes. Por último, también estará disponible un paquete de DLC, el cual se venderá por separado por solo $5 dólares, e incluye Steamboat Willie, Brave Little Tailor y Football.

Recuerda, Epic Mickey: Rebrushed llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 23 de septiembre de 2024. En temas relacionados, el creador del juego original habla sobre una nueva entrega. De igual forma, aquí puedes ver gameplay de este remake.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar este remake. Epic Mickey es uno de los juegos del Wii que no he tenido la oportunidad de jugar, y he escuchado muy buenas cosas de esta entrega, por lo que estoy emocionado por esta entrega. Ahora solo es cuestión de esperar.

Vía: THQ Nordic