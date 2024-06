La Steam Summer Sale 2024 ya tiene fecha

Steam es una de las tiendas más importantes en esta industria. Miles de desarrolladores, tanto grandes como pequeños, utilizan esta plataforma para llevar sus experiencias a todos los jugadores posibles. Sin embargo, esto no es lo único que hace atractiva a esta plataforma para los usuarios, puesto que las rebajas es un factor muy importante para algunos, y ya sabemos cuándo se llevará a cabo la ya clásica Steam Summer Sale.

Como su nombre lo indica, la Steam Summer Sale es un periodo de descuentos masivos durante el verano. Por medio de sus cuentas oficiales, Valve ha revelado que el evento de este año se llevará a cabo entre el 27 de junio y 11 de julio. Aquí, todos los interesados tendrán la oportunidad de comprar miles de juegos con rebajas que simplemente no se pueden dar el lujo de perderse.

Now that we're past the summer solstice, it's time for us to announce the Steam Summer Sale! Starting this Thursday at 10am Pacific, check out thousands of sunny discounts, a brand new set of (seagull!) stickers, new profile goodies, and the return of the cat.

See you Thursday! pic.twitter.com/JTfBdv0Dq2

— Steam (@Steam) June 24, 2024