Conforme nos acercamos, no solo al final del mes, sino del año, las compañías han comenzado a darnos un vistazo a lo que nos depara en 2022. Este es el caso de Disney, quienes recientemente compartieron una lista con los mayores estrenos que veremos en su plataforma de streaming durante enero de 2022.

Si bien el final de diciembre de 2021 está marcado con la llegada de Encanto, The Book of Boba Fett y más, el próximo mes tendremos la oportunidad de disfrutar de Eternals, una nueva temporada de El Mundo Según Jeff Goldblum, así como una serie original por parte de Adal Ramones.

Estos son los próximos estrenos de Disney+:

–Encanto – 24 de diciembre.

–The Book of Boba Fett – 29 de diciembre.

–The Rescue – 31 de diciembre.

–Voluntarios: Todo sea por la ciencia – 5 de enero.

–Spin – 7 de enero

–Eternals – 12 de enero.

-Nuevos episodios de El Mundo Según Jeff Goldblum – 19 de enero.

–La Era del Hielo: Las Aventuras de Buck – 28 de enero.

Eso no es todo lo que veremos a lo largo de 2022. Como lo dejó en claro la presentación del Disney+ Day, este servicio de streaming recibirá nuevas series de Marvel, películas originales, y más episodios de las producciones que ya están disponibles.

En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler oficial de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Nota del Editor:

Disney+ ha probado ser una gran opción para aquellos que aman el contenido original de esta compañía. Sin embargo, también es cierto que no hay una gran variedad de películas y series que no tengan que ver con Marvel o Star Wars. Será interesante ver cómo le va a esta plataforma a lo largo de 2022.

Vía: Comunicado oficial