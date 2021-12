Éstos son los 10 juegos más largos de 2021

How Long to Beat? es el sitio perfecto para visitar cuando alguien quiere ponerle un precio a su tiempo. De esta forma, la página ha revelado cuáles fueron los juegos más extensos de este año.

2021 fue un gran año para los JRPG, con títulos como Tales of Arise, Shin Megami Tensei V y Bravely Default II encabezando lo mejor que el género nos ofreció en los últimos 12 meses. De esta forma, parte de la lista compartida por How Long To Beat? está protagonizada por este tipo de experiencias.

Como pudieron ver, Pathfinder: Wrath of the Righteous fue el juego más largo de terminar, con una duración estimada de 123 horas. En segundo lugar, encontramos Bravely Default II, una experiencia bastante tradicional dentro del género. Es importante mencionar que nueve de los 10 juegos presentes fueron desarrollados en Japón, con Pathfinder: Wrath of the Righteous a cargo de un equipo de Rusia.

Nota del Editor:

Es interesante ver la tendencia de que los juegos japoneses tengan la mayor duración este año. Sin embargo, este no es siempre el caso. Recordemos que Resident Evil Village o Voice of Cards, otro RPG, apenas y duran más de 10 horas. Será interesante ver qué sucederá el próximo año.

Vía: How Long to Beat?