TikTok podría cobrar a los usuarios por ver videos

Desde hace algunos años atrás la plataforma de TikTok ha crecido de forma exponencial, esto se debe a que muchos usuarios empezaron a crear sus videos durante la época de la pandemia. Y esto llevó a personas a vivir de la creación de contenido, dado que algunos se llevaron millones de vistas, mismas que a día de hoy ya se pueden monetizar sin problema.

A pesar de todo esto, la plataforma sigue siendo gratuita, algo que podría cambiar en pocos días más. Medios como The Information, comentaron que es posible que se implemente un muro de pago para ver los videos de los creadores más destacados. Y en caso de aprobarse, estos podrían decidir a partir de qué cifra cobrarían a los usuarios de la app.

Esta medida sería para que los creadores que más generan se queden en la plataforma, y eso se debe a que han surgido otros competidores han tratado de igualar la grandeza de sus visitas. Por su parte, ya existían los regalos y propinas. Sin embargo, estas son meramente opcionales para quienes decidan ayudar a sus influencers favoritos.

No se han dado muchos detalles de la nueva implementación, pero podría ser lanzada como una prueba beta para ver si los usuarios están dispuestos a aportar dinero para desbloquear videos. Es una medida similar a lo que usan sitios como Only Fans, solo que en esta ocasión sería para videos individuales y no una página de estilo blog.

Vía: The Information

Nota del editor: Ya no se sabe qué podría resultar en las redes sociales, pero seguramente es posible que se mate esta idea. Después de todo a la gente no le gusta este tipo de cosas, al menos que haya contenido más adulto o similar.