Vistazo profundo al PS VR2 en nuevo video

La próxima semana va a ser importante para PlayStation, dado que se va a lanzar oficialmente el PSVR2 dispositivo de realidad virtual que promete ser muy ambicioso debido a que trabajará de forma conjunta con el PS5. Y para celebrar que ya casi está disponible en las tiendas, la propia Sony ha liberado un video muy interesante al respecto.

En este se puede ver a Takamasa Araki, quien forma parte del equipo de diseño mecánico, y nos explica cómo se construyó el visor, la parte principal dentro del paquete que también incluye los controles correspondientes. Y no todo se queda en explicaciones, puesto que desarma el aparato para ver de qué clase de materiales está compuesto.

Acá el video:

Esta es la descripción que nos dan sobre dicho video:

En este video, Takamasa Araki del equipo de Diseño Mecánico explica cómo él y su equipo lograron una estructura interna simétrica y bien balanceada, un sistema de enfriamiento mejorado para un juego cómodo, ópticas para una fidelidad gráfica increíble y una diadema ergonómica diseñada para maximizar la comodidad.

Recuerda que el PSVR2 llega a tiendas el 22 de febrero. Y solo es compatible con PS5.

Vía: Sony

Nota del editor: Este tipo de videos suelen ser interesantes, incluso si uno no sabe mucho sobre componentes y cuestiones un tanto más técnicas. No voy a comprar este paquete, pero sin duda me gustaría darle un vistazo tan solo para ver si valdría la pena gastar ese dinero.