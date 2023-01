Se presenta ley para prohibir TikTok en Estados Unidos

No es una broma el casi confirmar que TikTok es la plataforma más popular de redes sociales, eso se debe a su manera de abordar distintos temas mediante la publicación de vídeos cortos. Sin embargo, no toda la gente está de acuerdo con la tendencia, por lo que estarían buscando prohibir a la red social en países como Estados Unidos.

El senador, Josh Hawley, ha anunciado planes para presentar un proyecto de ley que prohibiría la red en todo el país. En un tuit, el republicano abordó la prohibición actual de los dispositivos gubernamentales, al tiempo que presionó por una prohibición total para todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Para estos momentos no se sabe qué tan grande será el apoyo para la propuesta.

Aquí su comentario:

.@tiktok_us is China’s backdoor into Americans’ lives. It threatens our children’s privacy as well as their mental health. Last month Congress banned it on all government devices. Now I will introduce legislation to ban it nationwide

— Josh Hawley (@HawleyMO) January 24, 2023