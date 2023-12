Pese a que The Walking Dead llegó a su fin en el 2022, esto tras 11 años en la televisión, este universo sigue en marcha. Gracias a una serie de spin-offs, el público ha tenido la oportunidad de ver a sus amados personajes una vez más, pero ahora separados del grupo que ya todos conocemos. Ahora, gracias al más reciente tráiler de The Walking Dead: The Ones Who Live, ya tenemos una respuesta a uno de los mayores misterios de la serie original.

The Walking Dead: The Ones Who Live es un epílogo para el protagonista, ya que nos presenta a Rick Grimes y a Michonne en una nueva aventura. De igual forma, aquí podemos ver a Aiden, interpretado por Breeda Wool, y a Bailey, quien será interpretado por el comediante Andrew Bachelor. Gracias a la aparición de estos dos personajes, los fans por fin tendrán una respuesta al misterioso desenlace de Michonne, algo por lo que han esperado un par de años.

The Walking Dead no es extraño a los spin-off. Si bien producciones enfocadas en los personajes que ya conocemos son las más interesantes, a lo largo de los años hemos visto todo tipo de historias. Fear the Walking Dead es probablemente una de las más reconocidas, ya que es el primer spin-off de esta producción. Aquí se exploran los días iniciales del apocalipsis zombi

Junto a esto, también hemos visto The Walking Dead: World Beyond, serie derivada que comenzó a transmitirse en 2020. Está ambientada en una ubicación diferente y sigue a un grupo de personajes jóvenes que crecieron en el mundo postapocalíptico. De igual forma, tenemos The Walking Dead: Red Machete, una serie de cortos lanzados en línea, que cuentan la historia del machete de mango rojo que le perteneció a Rick Grimes.

Por su parte, también tenemos The Walking Dead: Torn Apart, una serie web que consta de seis episodios que sirve como precuela de la serie principal, centrándose en un grupo diferente de supervivientes. Por último, y más extraño, también existe The Walking Dead: The Alien, un webcomic que cuenta la historia de Jeff Grimes, el hermano de Rick Grimes. La historia está ambientada en Barcelona, España, y ofrece una perspectiva diferente de los acontecimientos del apocalipsis.

En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de The Walking Dead: The Ones Who Live. De igual forma, el nuevo juego de The Walking Dead es uno de los peores del año.

Nota del Editor:

The Walking Dead corre el riesgo de ser una serie sobreexplotada. Si bien es bueno ver a los personajes que amamos de regreso, tener múltiples producciones a la par puede causar que el público pierda interés en sus historias de una forma rápida. Lo mejor sería acabar una, y dejar que pasen un par de años para dar pie a otra.

Vía: Sensacine