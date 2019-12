The Telltale Batman Shadows Edition es real y ya lo puedes comprar

Hace una semana surgió un rumor sobre una nueva versión de la serie de Batman de Telltale Games, algo que después fue filtrado horas antes de The Game Awards. En este evento se esperaba la revelación de The Telltale Batman Shadows Edition, en su lugar se reveló The Wolf Among Us 2. Sin embargo, por fin se ha anunciado que la aventura de El Caballero de la Noche es real y ya se encuentra disponible en algunas plataformas.

The Telltale Batman Shadows Edition incluye todos los episodios del juego, con todo y The Enemy Within. Este lanzamiento integra el Batman Shadows Mode, el cual ofrece texturas remasterizadas y mejoras hechas a mano. Esta versión ya se encuentra disponible en Xbox One y PC vía Steam. Las ediciones de Nintendo Switch, PS4 y de la Epic Games Store saldrán pronto.

Los jugadores que tengan al menos un episodio de Batman: The Telltale Series o Batman: The Enemy Within también podrán adquirir el Shadows Mode por separado como DLC a cambio de $4.99 dólares. The Telltale Batman Shadows Edition tiene un precio de $29.99 dólares.

Hablando de Batman, Warner Bros. desea hacer más películas de los villanos de El Caballero de la Noche. De igual forma, John Turturro también tendrá un papel en The Batman.

Vía: Telltale Games