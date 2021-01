The Medium: Video analiza su rendimiento en consolas y PC

Falta solamente un día para que The Medium llegue al Xbox Series X/S y PC, y como tal, el hype por lo nuevo de Bloober Team está por los cielos. A pesar de haber recibido críticas un tanto mixtas, The Medium sigue siendo uno de los lanzamientos fuertes para Microsoft este año y el siguiente video analiza a detalle su rendimiento en todas las plataformas disponibles.

Como es costumbre, el responsable por este análisis es el canal de YouTube, DigitalFoundry. A través del video podemos observar lo bien que corre a The Medium en todas las plataformas. En el caso del Xbox Series X, The Medium corre a una resolución nativa de 4K, manteniendo 30 cuadros por segundo a lo largo de toda la aventura. Mientras tanto en PC, The Medium alcanza hasta los 60FPS y resolución de 4K, siempre y cuando tu computadora lo aguante. Por último, el Series S alcanza una resolución máxima de 1440p manteniendo 30FPS constantes.

Aquí en Atomix ya tuvimos oportunidad de jugar y reseñar The Medium. Te dejamos nuestras impresiones en el siguiente enlace.

Fuente: Digital Foundry