The Lord of the Rings: Gollum también llegará a PS4, Xbox One y Switch

Hace un par de días se compartió nueva información sobre The Lord of the Rings: Gollum, juego que promete entregarnos una gran experiencia digna de la Tierra Media en la siguiente generación de consolas y, recientemente gracias a un anuncio sorpresa el día de hoy, también en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Durante la presentación del Future Games Show de Gamescom 2020, Daedalic Entertainment, los desarrolladores del juego, revelaron que Gollum también estará disponible en las consolas de actual generación en algún punto de finales de 2021.

Por el momento se desconoce si las versiones de PS4 y Xbox One tendrán la oportunidad de mejorarse en las plataformas de siguiente generación, ni si la edición de Switch también corre de las manos de Daedalic Entertainment, o si será un port realizado por otro estudio.

The Lord of the Rings: Gollum llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch y PC en 2021.

Vía: Future Games Show