¡Fall Guys llegará a dispositivos móviles en un futuro!

Mediatonic y Devolver Digital encontraron oro en forma de un juego llamado Fall Guys. Durante el último mes, el battle royale más caótico de todo el mundo se ha posicionado como unas las experiencias multiplayer más divertidas en PS4 y PC. Con una segunda temporada en el horizonte, muchos se preguntan si veremos a estas botargas en otras plataformas. La respuesta corta es sí, pero tal vez necesitarás salir del país para disfrutar de Fall Guys en más dispositivos.

Durante la semana se dio a conocer que Fall Guys: Ultimate Knockout llegará a móviles, pero solo en China, esto gracias a que la compañía Bilibili obtuvo los derechos para publicar el juego en el país asiático. Sin embargo, por el momento no hay una fecha de lanzamiento, ni una confirmación sobre una versión para occidente.

