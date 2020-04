[ACTUALIZADA] The Last of Us II NO llegará a PC

ACTUALIZACIÓN: Sony ha confirmado que todos los juegos de PlayStation que aparecieron durante estas últimas horas en Amazon Francia NO llegarán a la PC:

“Los listados no son precisos. No hemos hecho anuncios para llevar estos juegos a la PC”.

————————–

Nota original: La noticia sobre el indefinido retraso de The Last of Us: Part II nos devastó a todos. Sin embargo, dependiendo de cómo lo veas, tenemos una buena noticia para ti, pues parece ser que este título también podría debutar en PC.

Amazon Francia ha estado filtrando varias exclusivas de PlayStation que podrían llegar a la PC, y TLOU II es una de ellas. Velo por ti mismo a continuación:

No hay que hacernos esperanzas, pues recordemos que Sony ha dicho que no todas sus exclusivas podrían llegar a PC, y hasta no tener algún tipo de confirmación oficial, hay que tomar la información con reserva.

Fuente: Amazon Francia