Es prácticamente un hecho que Days Gone llega a PC

Hace no mucho tiempo se anunció que Horizon Zero Dawn, una de las mejores exclusivas de PlayStation 4, llegará a PC en verano de este año. Después, se especulaba que God of War podría seguir este camino. El día de hoy llegó una sorpresa, debido a que el sitio de Amazon Francia ha enlistado a Days Gone, otra de las fuertes exclusivas del PS4, para PC.

Por el momento no hay nada confirmado por parte de Sony, y esto bien podría ser un error por parte de Amazon Francia. Sin embargo, en los últimos meses, Herman Hulst, presidente de PlayStation Worldwide Studios, ha mencionado que, aunque no tienen planes de llevar el catálogo de PS4 a PC, sí considera que algunos títulos de su plataforma pueden encajar perfectamente en PC.

Aunque sería espectacular ver Days Gone en PC, especialmente con todos los parches y actualizaciones que ha recibido hasta el día de hoy, esperemos que si esto se vuelve realidad, los usuarios de esta plataforma no tengan a su disposición un juego bastante roto como lo fue Days Gone en sus primeros días en PlayStation 4.

Vía: Amazon Francia