Forzosamente, Gamescom 2020 tendrá que llevarse a cabo de manera digital

A pesar de que casi todos los grandes eventos presenciales han sido cancelados debido a la crisis del COVID-19, los organizadores de Gamescom aseguraban que este evento en particular sí se iba a llevar a cabo, pero debido a una nueva regulación por parte del Gobierno Alemán, parece que no tendrán otra opción más que realizarlo de manera digital, o no realizarlo en absoluto.

El día de hoy, el Gobierno de Alemania ha anunciado que ‘todos los grandes eventos’ en el país están prohibidos hasta el 31 de agosto, lo que significa que es prácticamente imposible que Gamescom se lleve a cabo de manera presencial, puesto que el evento se desarrollaría del 22 al 24 de agosto en Colonia, Alemania. Hasta el momento, sus organizadores no han comunicado nada al respecto.

Anteriormente, estos mismos organizadores se iban a esperar hasta mediados de mayo para dar un comunicado oficial sobre el estado de Gamescom 2020, ya que debido a su lejanía en cuanto a fecha, podían aprovechar el tiempo que tenían de sobra para determinar una decisión final. Ahora, con esta nueva regulación, sus organizadores no tienen de otra; o Gamescom 2020 se lleva a cabo de manera digital, o se cancela completamente.

